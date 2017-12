Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Nacka (pta007/20.12.2017/11:21) - 20. Dezember, 2017; Stockholm IT Ventures AB hat am 18. Dezember 2017 im Hauptsitz in Nacka, Schweden, eine außerordentliche Hauptversammlung abgehalten. Die Hauptversammlung wählte zwei neue Verwaltungsratsmitglieder (styrelsen). Jorgen Andersson und Claes Stromvall werden die Entwicklung der Kryptowährungsstrategie unterstützen, während Matt Connolly als Verwaltungsrat zurückgetreten ist, um sich auf die Pimboo OU zu konzentrieren.



Herr Jorgen Andersson verfügt über langjährige Erfahrung im Finanzsektor und ist seit 2010 Mitglied des schwedischen Parlaments (Sveriges riksdag) sowie Mitglied des schwedischen Finanzausschusses, wo er Experte für Finanzmärkte und Geldpolitik ist. Sein Fokus liegt auf Fragen der Global Governance und der Makroökonomie. Zuvor war er als Mitglied des schwedischen Parlaments und des schwedischen Finanzausschusses für den IWF und die Weltbank sowie für die OECD tätig. Herr Anderson hat eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der aktuellen Wirtschaftspolitik für die Moderate Partei gespielt, sowohl aus einer Makroperspektive als auch aus neuen Markttrends wie der digitalen Wirtschaft und der "Sharing Economy". In letzter Zeit wurde Herr Andersson für sein Engagement und seine Studien zur Blockchain-Technologie, seine Auswirkungen auf die Gesellschaft, seine wirtschaftlichen Auswirkungen und seine Auswirkungen auf die Geldpolitik bekannt. Herr Andersson wird wertvolle Einblicke und Kenntnisse zur Weiterentwicklung unserer Strategien und unseres Geschäftsmodells liefern.



Herr Claes Stromvall war in der Investmentbranche tätig und konzentrierte sich hauptsächlich auf Immobilien sowie den Betrieb von Megayachten auf der ganzen Welt für sehr vermögende Privatkunden. Claes hat jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einigen der renommiertesten Familien der Welt und wird diese Erfahrung und diese Kontakte nutzen, um sich auf Investitionen und Investor Relations zu konzentrieren. Wayne Lochner, Chairman von Stockholm IT Ventures, sagte: "Wir freuen uns, von zwei neuen Mitgliedern in den Vorstand aufgenommen zu werden, die einen großen Erfahrungsschatz mitbringen und dazu beitragen können, den Fokus des Unternehmens auf eine Kryptowährungsstrategie zu entwickeln. Wir möchten Matt Connolly für seine Arbeit als Vorstandsmitglied danken und freuen uns, dass er die PIMBOO OU weiterentwickelt.



Wir freuen uns auch, dass die Hauptversammlung mit Sture Eriksson einen zweiten Wirtschaftsprüfer gewählt hat. All diese Veränderungen sollen das Unternehmen mit den erforderlichen Fähigkeiten ausstatten, um Stockholm IT Ventures AB weiterzuentwickeln und die strategischen Ziele für das Unternehmen im Jahr 2018 und darüber hinaus umzusetzen. "



(Ende)



Aussender: Stockholm IT Ventures AB Adresse: Vikdalsgränd 10A, Nacka Strand, S-131 27 Nacka Strand Land: Schweden Ansprechpartner: Wayne Lochner Tel.: +44 207 148 6214 E-Mail: wayne@myfantrac.com Website: stockholmit.co



ISIN(s): SE0006027546 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



