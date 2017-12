Brechen - Gute Nachrichten für Anleger der SeniVita Sozial gGmbH (SVS), berichtet die Anleihen Finder Redaktion.Die SeniVita-Genussschein-Gläubiger würden nach Angaben des Unternehmens noch im Dezember eine Vergütung von 1,0 Prozent erhalten, eine weitere Zahlung von 3,0 Prozent (ebenfalls an die Genussrechts-Gläubiger) solle im ersten Quartal 2018 erfolgen. Die übrige Differenz zu der in den geltenden Genussscheinbedingungen ursprünglich für 2017 vorgesehenen Vergütung - noch 2,0 Prozent bei den börsennotierten Genussscheinen - solle zusammen mit der nächsten regulären Zinszahlung am 27. Mai 2018 gezahlt werden. Das habe SeniVita heute via Adhoc-Mitteilung bekannt gegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...