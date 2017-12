mVISE AG: Erfolgreicher Abschluss (Closing) der Professional-Services-Übernahme von der SHS Viveon AG

Am 19.10.2017 hat die mVISE AG, Partner für Digitalisierung aus Düsseldorf, den Abschluss eines Kaufvertrags mit der SHS Viveon AG bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Übernahme wurden übliche Vollzugshandlungen vereinbart. Zum heutigen Tag wurde das Closing vollzogen und der Geschäftsbereich "Professional Services Customer Value" in die mVISE AG integriert. Damit erfolgt der wirtschaftliche Übergang des neuen Betriebsteils rückwirkend zum 01.Oktober 2017.

"Die Integration der neuen Mitarbeiter und Kunden verlief völlig reibungslos. Wir sind froh, dass damit alle formalen Grundlagen geschaffen, wurden und der Vertrag nun abschließend vollzogen werden kann", bekräftigt Vorstand Manfred Götz den erfolgreichen Teilbetriebskauf.

Mit dem heutigen Tag wächst die Anzahl der mVISE -Experten mit Beratungsschwerpunkt auf knapp 120 Mitarbeiter, wie bereits im Oktober angekündigt. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter im Konzern liegt nun damit bei über 150 Mitarbeiter. Mit den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017, die im Februar 2018 veröffentlicht werden sollen, wird der Vorstand der mVISE AG nach erfolgreicher Umsetzung der Strategie 2015+ die Weiterentwicklung der Gesellschaft im Rahmen der Strategie 2018+ erläutern. Gleichzeitig wird der Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 einen Ausblick auf das erwartete Ergebnis der Geschäftstätigkeit geben.

Kontakt: Manfred Götz Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0 E-Mail: presse@mvise.de

