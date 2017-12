Der Bierkonzern Asahi trennt sich von seiner Beteiligung an der chinesischen Tsingtao-Brauerei. Damit sind die Japaner auf einem der wichtigsten Biermärkte der Welt auf dem Rückzug - denn Tsingtao kämpft mit Problemen

Asahi verkauft seine Beteiligung an Chinas drittgrößter Brauerei Tsingtao für umgerechnet etwa 941 Millionen Dollar - das sind etwa 32 Prozent weniger, als die Beteiligung derzeit gehandelt wird. Der Großteil geht an die chinesische Fosun-Gruppe, die etwa 847 Millionen Dollar für 18 Prozent an Tsingtao zahlt.

Die Fosun-Gruppe investiert nach eigenen Angaben vor allem in Unternehmen, die sich Produkte für die wachsende chinesische Mittelschicht herstellen. Die Beteiligung an Tsingtao ist für das Unternehmen das größte Investment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...