Das neue Kinojahr kann kommen! Die Verleihstaffel der Constantin Film bietet für 2018 neben Actionfilmen wie dem Gangsterdrama NUR GOTT KANN MICH RICHTEN und dem in Cannes zweifach ausgezeichneten Rachethriller A BEAUTIFUL DAY mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, Komödien wie VERPISS DICH, SCHNEEWITTCHEN! (dem Kinodebüt von Comedystar Bülent Ceylan), dem neuesten Eberhofer-Abenteuer, SAUERKRAUTKOMA, und Sönke Wortmanns DER VORNAME oder der Neuauflage der beliebten FÜNF FREUNDE-Reihe wieder große Kinounterhaltung für jeden Geschmack.



Hier die neuen Starttermine im Einzelnen:



25.01.2018 Nur Gott kann mich richten 15.03.2018 Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier 29.03.2018 Verpiss Dich, Schneewittchen! 26.04.2018 A Beautiful Day 24.05.2018 Papillon 26.07.2018 Sauerkrautkoma 06.09.2018 The Silence 01.11.2018 Belleville Cop 15.11.2018 Der Vorname o.T. Polar o.T. Gorillas



