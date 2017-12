Es wird langsam ernst, die deutsche Industrie will eine Batteriezellproduktion für die lokalen Autohersteller hochziehen. In zwei Jahren soll es losgehen. Zuvor werden alle Komponenten und ihr Zusammenspiel in einem öffentlich geförderten Forschungsprojekt ausgiebig getestet. Dazu hat sich ein illustres Feld bestehend aus wissenschaftlichen Instituten, Technologiekonzernen und Spezialisten zusammengefunden.



Angeblich ergänzen sich alle Teilnehmer in ihren Kompetenzen. Aber ich habe mich gefragt, worin diese Kompetenzen eigentlich bestehen, um abschätzen zu können, wer letztlich am meisten von dem milliardenschweren Projekt profitieren könnte.

TerraE Holding

Die GmbH fungiert als eine Art Sekretariat und Speerspitze für die Initiative. Sie wird von Holger Gritzka geleitet, dessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...