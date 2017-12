Von Pietro Lombardi

BARCELONA (Dow Jones)--Der italienische Energieversorger Enel hat den Zuschlag für den Bau eines Windpark in Argentinien mit einer Kapazität von 100 Megawatt erhalten. Die Enel SpA teilte mit, sie werde fast 130 Millionen US-Dollar in den Bau die Anlage Pampa in der Provinz Chubut investieren. Darüber hinaus wurden keine finanziellen Details bekannt gegeben.

Das Projekt werde von einem 20-jährigen Stromabnahmevertrag unterstützt, den Enel mit dem Unternehmen geschlossen habe, das den Stromgroßhandelsmarkt des Landes verwalte. Enel geht davon aus, dass die Anlage in der ersten Hälfte 2020 in Betrieb gehen und jährlich rund 500 Gigawattstunden erneuerbare Energie erzeugen wird.

