20. Dezember 2017 - Vancouver, British Columbia - Quantum Cobalt Corp. (CSE: QBOT; OTC: BRVVF; FRA: 23B) (Quantum oder das Unternehmen) gibt die Überzeichnung und den Abschluss seiner bereits (am 11. Oktober 2017) gemeldeten, nicht über einen Makler vermittelten Privatplatzierung (die Privatplatzierung) bekannt. Das Unternehmen hat die Mehrzuteilungsoption ausgeübt, nach welcher es möglich ist, Einheiten in einem Volumen von bis zu 50 % der Gesamtfinanzierung zusätzlich zu platzieren. Das Unternehmen hat die Platzierung wie folgt abgeschlossen: 1.141.500 Non-Flow-Through-Einheiten (Einheiten) mit einem Preis von $ 1,00 pro Einheit und einem Bruttoerlös von $ 1.141.500 und Flow-Through-Aktien mit einem Preis von $ 1,20 pro Flow-Through-Aktie und einem Bruttoerlös von $ 358.500. Der gesamte Bruttoerlös des Unternehmens beträgt bei Abschluss $ 1.500.000.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens. Jeder Warrant berechtigt während eines Zeitraums von zwölf Monaten zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von $ 1,25.

Jeder Warrant ist an die folgenden Bestimmungen einer verkürzten Laufzeit gebunden: Falls die Stammaktien des Unternehmens jederzeit nach Ablauf einer Weiterverkaufsbeschränkung im Hinblick auf die gezeichneten Aktien an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen an der CSE zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von mindestens $ 1,50 pro Stammaktie gehandelt werden, kann das Unternehmen den Inhabern eine Benachrichtigung zusenden, dass jeder Warrant 30 Tage nach dem Datum dieser Benachrichtigung erlischt.

Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung hat das Unternehmen an bestimmte Makler Vermittlungsgebühren in Höhe von 7 Prozent des erzielten Bruttoerlöses gezahlt und Warrants zum Erwerb von Stammaktien ausgegeben, mit denen die Makler berechtigt sind, Stammaktien des Unternehmens im Wert von bis zu 7 Prozent der Anzahl der im Rahmen der Privatplatzierung verkauften Einheiten zu erwerben; die Bestimmungen sind die gleichen wie bei den Warrants.

Der Nettoerlös der nicht über einen Makler vermittelten Privatplatzierung soll als allgemeines Betriebskapital und für den Erwerb von Konzessionsgebieten verwendet werden.

