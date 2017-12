Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die kürzlich emittierte 7,25%-Anleihe der Hylea Group S.A. (A19S80) neu in das Portfolio aufgenommen. Das teilte das Fondsmanagement am Mittwoch mit. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS konnte die 7,25%-Anleihe der Hylea Group S.A., eines der bedeutendsten Produzenten von Paranüssen, im Rahmen der Emission, die ausschließlich institutionellen Investoren in Stückelungen ab 100.000 Euro angeboten wurde, neu in das Portfolio aufnehmen.

ANLEIHE CHECK: Die im Dezember 2017 emittierte Anleihe der Hylea Group S.A. mit Laufzeit bis 2022 ist mit einem Zinskupon von 7,25% p.a. ausgestattet (Zinstermin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...