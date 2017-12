Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich des Verkaufs des Indien-Geschäfts gegen eine Beteiligung am Konkurrenten Ola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Dies sei positiv für den im SDax notierten Speisenlieferanten, der damit sein Portfolio weiter rationalisiere, schrieb Analyst Chris Grundberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/ck Datum der Analyse: 19.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0053 2017-12-20/15:42

ISIN: DE000A2E4K43