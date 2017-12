DG-Gruppe AG: Bestellung Aufsichtsrat

Neubestellung Aufsichtsratsmitglieder

Wemding, 20.12.2017 - am 15.12.2017 wurde der neue Aufsichtsrat der DG-Gruppe AG bestellt. Damit wird eine neue Ära im Konzern eingeleitet. Herr Michael Rentmeister, ehemals Vorstandsvorsitzender der Bonnfinanz AG und der OVB Holding AG, wird als Aufsichtsratsvorsitzender den Vorstand dabei unterstützen, den Konzern weiter auf die Einführung und Betreuung betrieblicher Altersvorsorgesysteme und Entgeltoptimierung zu fokussieren. "Diese zentralen und einzigartigen Kompetenzen der DG-Gruppe bieten vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sowie aktueller Gesetzgebung, dem BRSG, erhebliches Wachstumspotenzial", so Rentmeister in einem ersten Statement. Das Unternehmen soll sich bei Marktteilnehmern noch besser positionieren und für noch mehr Service durch gesteigerten Einsatz von Technik sorgen. Mit Daniel Ramirez-Ziegler, einem erfahrenen Juristen mit großer Expertise und einer hohen Reputation in der Finanzbranche, sowie dem Steuer- und Bilanzierungsexperten Jürgen Braun komplettiert sich das Gremium und hat bereits damit begonnen, den Konzern strategisch durch den aktuellen Wandel

Die DG-Gruppe schafft Mehrwert für Menschen und Unternehmen. Als unabhängiger Dienstleistungspartner steht sie für die erfolgreiche Umsetzung komplexer Beratungskonzepte für Unternehmen und deren Belegschaften und bietet nachhaltige Betreuung. Die DG-Gruppe hält an ihrem Ziel fest, DER unabhängige Dienstleister für betriebliche Altersvorsorge und Entgeltoptimierung in Deutschland zu sein.

