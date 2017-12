Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Greifswald (pta022/20.12.2017/16:00) - Simultan zum stetigen Wachstum der HanseYachts AG vergrößert sich auch das Händlernetzwerk des Unternehmens. Gleich 22 neue Händler konnte HanseYachts in den letzten sechs Monaten akquirieren und ist damit in fast 100 Ländern der Welt präsent. Neben neuen Händlern in den etablierten Europäischen Absatzmärkten, sind es vor allem die Schwellenmärkte, die für Wachstum und neue Marktimpulse sorgen. Vor allem der Nahe Osten zeigt deutliche Schritte nach vorne und wird mit gleich vier neuen Händlern und fünf Marken bedient. Auf dem amerikanischen Kontinent kann nicht nur die traditionsreiche Ostküste von einem Wachstum profitieren. Kleine Märkte wie Canada und Mittelamerika entwickeln sich überproportional zum Markt und werden von der HanseYachts AG als "Hidden Champions" gewertet. Auch dort trifft die größte Yachtwerft Deutschlands auf viel Zuspruch und konnte mit starken Partnern vor Ort große Marktanteile für sich gewinnen.



Im Zuge der globalen Erweiterung ist die Exportquote der HanseYachts AG auf 75% gestiegen. Ein Viertel aller Yachten wird nach Übersee und jede zehnte Yacht in die USA verkauft. Die neuen Händlernetzwerke in den Vereinten Arabischen Emiraten, Korea, in der Dominikanischen Republik, Kolumbien, Canada und an der Süd-Ostküste der USA werden die Exportquote in den nächsten Geschäftsjahren nochmals steigern. Neben einer weiteren Umsatzsteigerung erhofft sich die HanseYachts AG dadurch eine starke Präsenz in neuen Märkten.



(Ende)



