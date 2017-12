Die National-Bank hat das Kursziel für Vonovia von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die geplante Buwog-Übernahme sei ein cleverer Schachzug, schrieb Analyst Markus Glockenmeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Portfolio des Unternehmens mit Vertretungen in Österreich und Deutschland stelle für Vonovia eine gute Ergänzung in beiden Ländern dar. Das positive Umfeld für Vonovia sei indes weitgehend in den Aktienkurs eingepreist./kro/mis Datum der Analyse: 20.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0072 2017-12-20/17:41

ISIN: DE000A1ML7J1