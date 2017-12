Zürich (ots) - Der Chef des Lebensversicherers Swiss Life spricht

Klartext mit Blick auf den Mieterstreit mit der Detailhändlerin

Manor. «Wir sind nicht bereit, einen Milliardenkonzern zulasten

unserer Versicherten zu subventionieren», sagt Patrick Frost in einem

Interview mit der «Handelszeitung». Man habe nicht vor, das Warenhaus

an Manor zu verkaufen, sondern habe pfannenfertige eigene Pläne.

«Denkbar wäre einzig, dass man sich mit Manor über eine neue

Mietlösung einig würde», sagt Frost. «Aber die Aussichten sind auch

hier nicht positiv.» Die Wahrscheinlichkeit, dass in der Liegenschaft

ein Warenhaus bleibt, bezeichnet Frost als «nicht sehr hoch». Auf der

einen Seite des Streits gebe es mit der Familie Maus «ein paar extrem

reiche Leute», die von der aktuellen Situation profitierten. «Und auf

der anderen Seite gibt es Hunderttausende Versicherte, die auf

Rendite verzichten müssen, wenn wir keinen gerechten Mietzins

bekommen.»



Der Chef des grössten Schweizer Rentenversicherers outet sich im

Interview als Gegner der gescheiterten Rentenreform. «Als

Privatperson war ich gegen die Vorlage», sagt er. «Für die Swiss Life

als Unternehmen haben sich Vor- und Nachteile aufgewogen.» Frost

hofft auf eine baldige neue Reform. «Irgendwann brauchen wir sie»,

sagt er. Im Businessplan des Lebensversicherers rechnet er jedoch

noch nicht damit. «Auch wenn ich auf eine Reform hoffe, muss ich

zunächst damit rechnen, dass sich nichts verändert.»



Der Lebensversicherer Swiss Life habe unlängst geprüft, ob er ins

Geschäft mit Hausrat- und Haftpflichtversicherungen einsteigen wolle,

sagt Frost. «Hintergrund waren die attraktiven Margen in der

Schweizer Sachversicherung», sagt er. «Diese sind deutlich höher als

in der Lebensversicherung.» Er habe sich jedoch gegen einen Einstieg

in die Sachversicherung entscheiden. «Der Aufwand für einen

Markteintritt war zu gross.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90