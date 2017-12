Zürich (ots) - Die Kommunikationsagentur Furrerhugi setzt ihren

strammen Wachstumskurs fort. Im letzten Jahr stieg Furrerhugi beim

Event-Startup Evenjo ein. Jetzt gründet deren Führungsduo Andreas

Hugi und Lorenz Furrer zusammen mit dem Berner Investor und

Scout24-Gründer Daniel Grossen die Aktiengesellschaft Mindnow, an der

die beiden Parteien je hälftig beteiligt sind. Dies berichtet die

«Handelszeitung» in ihrer neuen Ausgabe.



Die auf Online-Marketing spezialisierte Agentur ist ein Spin-off

des Rabattportal-Anbieters Dealini und beschäftigt derzeit in

Wallisellen acht Mitarbeiter. Klaus Abele wird

Verwaltungsratspräsident und interimistischer CEO der neuen Agentur.

Mit Mindnow will Furrerhugi die bestehenden Kunden im Bereich

Online-Marketing besser bedienen können. Zugleich wolle man aber auch

neue Kundensegmente erschliessen können, erklärt Andreas Hugi,

Managing Partner von Furrerhugi.



