=== 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Neustadt/Weinstraße *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen November *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: 112 zuvor: 112 *** 09:00 ES/Neuwahlen in Katalonien (Schließung der Wahllokale um 20:00) *** 14:30 US/BIP 3Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,3% gg Vq 2. Veröff.: +3,3% gg Vq 2. Quartal: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,1% gg Vq 2. Veröff.: +2,1% gg Vq 2. Quartal: +1,0% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 225.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Dezember PROGNOSE: +21,3 zuvor: +22,7 *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Dezember (Vorabschätzung) PROGNOSE: 0,0 zuvor: +0,1 *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q, Beaverton *** - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Übernahme von Teilen von Air Berlin (Luftfahrtgesellschaft Walter/LGW) durch Lufthansa, Brüssel - DE/Fristende (bis Mittag) zur Abgabe von verbindlichen Angeboten zur Übernahme der Air-Berlin-Tochter Niki - DE/Diebold Nixdorf AG, Jahresergebnis, Paderborn ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2017 00:03 ET (05:03 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.