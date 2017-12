FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.12.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C078 XFRA LU0378437254 COMST.-ST.E.600T+L.UETF I 0.250 EUR

C075 XFRA LU0378436876 COMST.-ST.E.600RET.UETF I 0.583 EUR

C074 XFRA LU0378436793 COMST.-S.E.600R.ES.UETF I 0.267 EUR

C071 XFRA LU0378436363 COMS.-STX EU.600 M.UETF I 0.349 EUR

C070 XFRA LU0378436108 COMS.-S.E.600INSUR.UETF I 0.284 EUR

C068 XFRA LU0378435985 COMS.-S.E.600 HLTH.UETF I 0.586 EUR

C064 XFRA LU0378435555 COMST.-S.E.600 CHE.UETF I 0.764 EUR

3BD XFRA KYG126521064 BOSIDENG INTL HL.DL-00001 0.002 EUR

PKA XFRA US6951561090 PACKAGING CORP. OF AMER. 0.532 EUR

WFC XFRA CA9528451052 WEST FRASER TIMBER CO.LTD 0.072 EUR

NBC XFRA CA6330671034 NATL BK OF CDA 0.394 EUR

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.120 EUR

CVLC XFRA BRVALEACNOR0 VALE S.A. 0.108 EUR

6HA XFRA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 0.279 EUR

LQ6V XFRA DE0009797423 INDUSTRIA P EUR 30.535 EUR

LQ6Z XFRA DE0009797555 CONCENTRA P EUR 20.773 EUR

12P XFRA US7080621045 PENNANTPARK INVT DL-,001 0.152 EUR

BRP XFRA US1295001044 CALERES INC. DL-,01 0.059 EUR

2H2A XFRA US90187B4086 TWO HARBORS INV.NEW-,0001 0.397 EUR