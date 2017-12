Das ist bei den wenigsten der Fall. Dabei ist das Unternehmen ein Spezialist für Embedded Solutions oder besser gesagt: eingebettete Bauteile u.a. in Displays und zur Energieversorgung. Zu den Märkten zählen: Medizintechnik, Industrieautomation und Telekommunikation. In Zentraleuropa, auf das Fortec den Fokus legt, wird das Marktvolumen für seine Produkte auf 500 Mill. € geschätzt. Bis 2020 wollen die Landsberger davon 100 Mill. € abdecken.Aktuell sind es erst ca. 78,5 Mill. €. Das Betriebsergebnislegte im letzten Geschäftsjahr (30.6.) sehr deutlich zu - um 40 % auf knapp 5,5 Mill. €. Dieses Resultat wird indes im laufenden Geschäftsjahr nicht gehalten werden können! Denn: Zum einen soll der Vertrieb ausgebaut werden, zum anderen hat man in komplexere Projekte investiert. Im 1. Quartal 2017/2018 wurde der Umsatz um 6,5 % auf 19,6 Mill. € gesteigert, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte 1,7 Mill. €, die EBIT-Marge 8,7 nach 5,7 % im Vorjahreszeitraum. Wegen geringer Marktkapitalisierung von rd. 70 Mill. € kann es zu heftigen Kurssprüngen kommen. Daher raten wir, nur eine kleine Position einzugehen!



Dies ist ein Ausschnitt aus Börse easy Nr. 51/52 vom 20.12.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info