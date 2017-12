Von Gregor Stuart Hunter

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien können sich am Donnerstag den schwächeren Vorgaben aus Europa weitgehend entziehen und tendieren uneinheitlich. Die endgültige Verabschiedung der Steuerreform in den USA sorgt in der Breite für keine Impulse mehr, sie galt ohnehin nur noch als Formsache.

In Tokio liegt der Nikkei-225 nach einem leichteren Start knapp behauptet bei 22.881 Punkten. Ein leicht positiver Impuls kam hier im Verlauf des Handels von der Entscheidung der japanischen Notenbank, ihre expansive Geldpolitik unverändert fortzusetzen. Gleichwohl zeigt sich der Yen von der mehrheitlich auch so erwarteten Entscheidung kaum tangiert. Der Dollar kostet 113,40 Yen, nachdem er vor dem unverändert gelassenen Zehnjahres-Renditeziel von rund null Prozent noch bei gut 113,30 gelegen hatte.

Klarer Tagesverlierer ist Seoul, wo es im Späthandel um 1,4 Prozent nach unten geht. Hier trüben Kursverluste im Technologiesegment die Stimmung. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics verliert über 3,3 Prozent, SK Hynix büßen 3,7 Prozent ein. Marktbeobachter verweisen dazu auf den jüngsten deutlichen Anstieg der Renditen am Anleihemarkt. Aktien aus dem Technologiesektor gelten als negativ korreliert mit steigenden Zinsen, wohingegen beispielsweise Banken- und Versicherungen als potenzielle Profiteure davon gesehen werden.

Börsen in China trotzen leichter Abwärtstendenz

In China steigen die Aktienkurse moderat. Hier sorgt für Zuversicht, dass auf der zentralen Arbeitssitzung für Wirtschaft die Verringerung systemischer Risiken als Priorität behandelt wird, insbesondere im Finanzsektor. "Fundamental wollen sie die Qualität des Wachstums erhöhen und die Verwundbarkeit der Wirtschaft verringern", erläutert Analyst Steven Sun von HSBC Qianhai Securities.

Unter den Einzelwerten legt der Kurs des Glücksspielmaschinenherstellers Aristocrat in Sydney um 1,8 Prozent zu. Aristocrat dürfte von der Steuerreform in den USA profitieren, so die Analysten von Morgan Stanley. Weiter im Höhenflug befinden sich in Hongkong China Eastern mit einem Plus von 5,3 Prozent. Andere zuletzt feste Aktien aus dem Flugliniensektor wie Air China, China Southern oder Cathay Pacific geben dagegen nach.

Rücktritt belastet Pfund

Am Devisenmarkt zeigt der Pfund-Kurs weiter nach unten, nachdem er bereits am späten Donnerstag unter Druck geraten war. Das Pfund wird belastet davon, dass der britische Vize-Premierminister Damian Green nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurückgetreten ist. Er galt als enger Vertrauter von Premierministerin Theresa May.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.060,40 -0,25% +6,34% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.881,14 -0,05% +19,71% 07:00 Kospi (Seoul) 2.437,53 -1,41% +20,29% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.302,74 +0,46% +6,42% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 29.344,68 +0,38% +32,95% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.393,92 -0,03% +17,81% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.747,09 +0,03% +6,42% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:41 % YTD EUR/USD 1,1865 -0,1% 1,1873 1,1838 +12,8% EUR/JPY 134,56 -0,0% 134,59 133,84 +9,5% EUR/GBP 0,8880 +0,0% 0,8879 0,8838 +4,2% GBP/USD 1,3360 -0,1% 1,3373 1,3392 +8,3% USD/JPY 113,41 +0,1% 113,35 113,07 -3,0% USD/KRW 1081,35 +0,0% 1080,90 1082,03 -10,4% USD/CNY 6,5709 -0,1% 6,5786 6,5915 -5,4% USD/CNH 6,5684 -0,0% 6,5689 6,5871 -5,8% USD/HKD 7,8273 +0,1% 7,8224 7,8207 +0,9% AUD/USD 0,7657 -0,1% 0,7668 0,7665 +6,1% NZD/USD 0,7000 -0,1% 0,7005 0,6973 +0,8% Bitcoin BTC/USD 16.420,53 3,00 14.392,62 16.253,96 1.534,03 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,03 58,09 -0,1% -0,06 +2,0% Brent/ICE 64,45 64,56 -0,2% -0,11 +10,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.265,61 1.266,40 -0,1% -0,79 +9,9% Silber (Spot) 16,18 16,19 -0,0% -0,00 +1,6% Platin (Spot) 916,75 919,25 -0,3% -2,50 +1,5% Kupfer-Future 3,17 3,18 -0,2% -0,01 +25,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2017 01:04 ET (06:04 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.