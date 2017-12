PA Power Automation AG: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2017

Pleidelsheim, 22. Dezember 2017 - Aufgrund des aktuellen Verhandlungsstands im Verfahren gegen das Joint Venture Han's PA Technology Co. Ltd., Shenzhen geht der Vorstand der PA Power AG (ISIN: DE0006924400) nicht mehr davon aus, dass bis zum Ende des Jahres eine außergerichtliche Einigung erzielt werden kann. Die in der Jahresprognose berücksichtigten Mittelzuflüsse können daher im Geschäftsjahr 2017 nicht mehr realisiert werden, so dass der Vorstand seine bisherige Prognose, die von einer Steigerung des Konzernumsatzes auf bis zu 8,0 Mio. EUR sowie einem Konzernjahresüberschuss von bis zu 0,3 Mio. EUR ausgegangen ist, revidiert.

Die für das Geschäftsjahr 2017 zu erwartenden Ergebnisse hängen von mehreren Faktoren ab, deren Auswirkungen sich im Detail erst im Rahmen der Abschlusserstellung zeigen werden. Im Vergleich zum Vorjahr rechnet der Vorstand mit einer Reduzierung des Konzernjahresfehlbetrags.

IR-Kontakt

Jan Hilpert Vorstand

Über die PA Power Automation AG

Die PA Power Automation AG mit Sitz in Pleidelsheim ist ein deutsches High-Tech Unternehmen, das auf PC-basierte CNC Automatisierungstechnik spezialisiert ist (Soft-CNC). CNC-Steuerungen sind unverzichtbarer Bestandteil von Werkzeugmaschinen und koordinieren sämtliche Abläufe. Die PA Power Automation AG bietet ihren internationalen Kunden sowohl innovative und hochwertige Einzelprodukte, als auch Gesamtlösungen für sämtliche Anwendungsbereiche und ist heute der einzige Hersteller weltweit, der alle Bearbeitungstechnologien im High-End-Bereich mit Soft-CNC anbieten kann. Die Aktien der Gesellschaft notieren im Basic Board (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE0006924400.

