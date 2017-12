NorCom Information Technology AG: Daimler beauftragt Unternehmenslizenz für DaSense

DGAP-Ad-hoc: NorCom Information Technology AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge NorCom Information Technology AG: Daimler beauftragt Unternehmenslizenz für DaSense 22.12.2017 / 12:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Daimler geht mit NorCom und DaSense den nächsten Schritt: Nachdem DaSense seit März 2017 in der Abteilung "Autonomes Fahren" zum Einsatz kommt, soll die Software nun unternehmensweit im gesamten Entwicklungsbereich genutzt werden. Für NorCom ist das der größte Lizenzauftrag der Unternehmensgeschichte.

Der Auftrag umfasst die weltweite Nutzung von DaSense im gesamten Daimlerkonzern, einschließlich der Tochterunternehmen. Bisher geplante Einsatzgebiete sind die Messdatenverarbeitung und allgemeine Unterstützung in der Entwicklung von Fahrzeugen. Der Unternehmenslizenz vorangegangen waren bereits mehrere kleinere Projekte in den oben genannten Bereichen. Nachdem DaSense dort überzeugen konnte, wird es nun in das weltweite standardisierte Tool Set des Konzerns aufgenommen.

"Ein toller Erfolg zum Jahresende und essentieller Schritt in der Weiterentwicklung von DaSense", kommentiert Dr. Tobias Abthoff, Vorstand der NorCom AG den Auftrag. "DaSense entwächst damit endgültig den Kinderschuhen: Die Beauftragung eröffnet uns eine Fülle an neuen Themenbereichen und macht unser Produkt auf einen Schlag international. Eine neue Dimension für DaSense und NorCom."

___________________________________________________________

Über DaSense DaSense ist eine extrem performante, offene Entwicklungsplattform, die für Big Data Projekte verschiedenster Ausprägung eingesetzt werden kann. Dabei bedient es die Sicherheits- und Produktionsstandards großer Unternehmen. www.dasense.de

Über NorCom NorCom ist ein Full-Chain-Supplier für Big Data-Solutions. Hochqualifizierte

Consultants und Data Scientists entwickeln Ihrer Geschäftsstrategie entsprechend bedarfsgerechte Big Data- und Datenmanagement-Lösungen. Neben unseren Standard-Produkten bieten unsere Software-Experten kundenspezifische Individualanwendungen. Unsere Operations-Spezialisten gewährleisten den reibungslosen Betrieb Ihrer neuen Lösung.

Kontakt: NorCom Information Technology AG Julia Keck IR Gabelsbergerstraße 4 80333 München Telefon: 089-93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de

22.12.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: NorCom Information Technology AG

Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 93948-0 Fax: +49 (0)89 93948-111 E-Mail: aktie@norcom.de Internet: www.norcom.de ISIN: DE000A12UP37 WKN: A12UP3

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

641551 22.12.2017 CET/CEST

ISIN DE000A12UP37

AXC0153 2017-12-22/12:27