Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Adidas nach Quartalszahlen des US-Wettbewerbers Nike von 230 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngste Geschäftsentwicklung von Nike sowie von einigen Sportartikel-Händlern ließen Rückschlüsse auf steigende Rabatte und zunehmend negative Währungseffekte in der Branche zu, schrieb Analyst Andreas Inderst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Adidas-Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019 reduziert. Da aber die Adidas-Aktie selbst bis zum gesenkten Kursziel noch ein Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent berge, bleibe es beim positiven Anlagevotum./edh/ajx Datum der Analyse: 22.12.2017

