Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER ElringKlinger 5.12% Rehauer (SG001): Die Kursentwicklung bei Elringklinger ist schon sehr merkwürdig, in den letzten 3 Tagen gab es hier knapp 20% Plus. Heute wurde bekannt, das das Nebenwerte-Journal im der 1/18 Ausgabe Elringklinger als positive Titelstory hat. Wenn das der Auslöser war, dann wäre das übles Frontrunning wie zu schlimmsten neue Markt Zeiten von Förtsch, Prior und Konsorten. Aber nichts genaues weiß man nicht und so kann ich mich nur freuen, dass die...

