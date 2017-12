Liebe Leser,

die Bitcoin Group SE besitzt nicht nur selber Bitcoins, sondern hat auch einen Handelsplatz für Bitcoins in Deutschland etabliert. In den letzten Monaten ist die Nutzerzahl stark gestiegen und das Management blickt optimistisch in die Zukunft.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Umsätze sollen mindestens 10 Mio. Euro betragen!

Im Vorjahr betrug der Umsatz noch geringe 1 Mio. Euro und auch das Handelsvolumen war mit 85. Mio. Euro verhältnismäßig gering. Dieses ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...