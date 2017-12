Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Votum für die Aktien von Buwog von "Accumulate" auf "Halten" herabgesetzt. Der Erste-Experte Christoph Schultes bewertet das Übernahmeangebot der Vonovia von 29,05 pro Buwog-Aktie als "fair". Der Kurs der Buwog-Papiere habe sofort reagiert und sich der Marke von 29 Euro angenähert.

Nun setzt die Erste Group das Kursziel auf 29,10 Euro hoch. Am Freitagnachmittag notierten die Buwog-Titel an der Wiener Börse kaum bewegt mit plus 0,07 Prozent bei 28,72 Euro.

Die Annahmefrist beginne voraussichtlich Anfang Februar, Anleger können die Kursgewinne durch die Verkauf der Aktien bereits jetzt realisieren, heißt es in der jüngsten Studie der Erste Group. Die Halbjahreszahlen des heimischen Immobilienkonzerns seien im Trubel um die Übernahme etwas untergangen, waren jedoch laut den Analysten wie gewohnt, stark.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 3,59 Euro für 2017 sowie 2,60 Euro für 2018. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,69 Euro für 2017 sowie 0,75 für 2018.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) mad/mik

AFA0035 2017-12-22/16:44

ISIN: AT00BUWOG001