In Ergänzung der Ad Hoc Mitteilung vom 21.12.2017 teilt die C-QUADRAT Investment AG ("C-QUADRAT") (ISIN: AT0000613005) zu Zwecken der Klarstellung Folgendes mit: Die HNA Group (International) Asset Management Co., Limited ("HNA") wurde von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") mit Schreiben vom 21.12.2017 darüber informiert, dass gegen den beabsichtigten Erwerb von 74,8% der Anteile an C-QUADRAT und deren beaufsichtigten österreichischen Konzerngesellschaften keine Bedenken bestehen. Zu...

