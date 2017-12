SAN DIEGO, USA, 21, Dezember 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE: Ticker 6554) und globaler Serviceanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet, gab gestern die Zusammenlegung mit JSR Corporation bekannt, deren Hauptsitz sich in Tokio befindet. Crown Bioscience wird zur hundertprozentigen Tochtergesellschaft der JSR Corporation. Durch die Zusammenlegung entsteht eine vollständig integrierte Suite innovativer Lösungen, die Forschern in jeder Phase der Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika Unterstützung bietet - von der frühen Forschung bis zur Fertigung.

Die strategische Zusammenlegung integriert die führende translationale Technologieplattform von Crown Bioscience, die eine Zielvalidierung von Arzneimitteln, Wirksamkeitstests sowie die Charakterisierung von Patientenreaktionen ermöglicht, mit den In-vitro-Diagnoselösungen (IVD), GMP-Fertigungskapazitäten und weltweiten Distributionsnetzen von JSR.

"Wir freuen uns, durch diese innovationsgetriebene strategische Partnerschaft der Unternehmensfamilie von JSR beizutreten", sagte Dr. Jean-Pierre Wery, Chief Executive Officer von Crown Bioscience. "Die Kernkompetenzen von Crown Bioscience bei der präklinischen und translationalen Forschung ergeben in Verbindung mit der weltweiten Präsenz, den Diagnoselösungen und den Fertigungskapazitäten von JSR eine vollständig integrierte Lösung, mit deren Hilfe biopharmazeutische Unternehmen Medikamente und Diagnostika effizienter auf den Markt bringen können."

Der Abschluss der Zusammenlegung wird für das Ende des zweiten Quartals 2018 erwartet.

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/)ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie, entzündliche und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Medienanfragen:

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

marketing@CrownBioscience.com (mailto:marketing@CrownBioscience.com)

