TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 12/22/17 -- The common shares of Green 2 Blue Energy Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at thecse.com on the trading date.

Green 2 Blue Energy Corp. (G2BE) is focused on the production of residential and commercial wood pellets in Europe. All pellets are made from residual sawdust and wood waste. G2BE is able to provide a cleaner, renewable fuel to European power plants that generate and supply electricity, while meeting Corporate objectives to reduce their carbon footprint.

Les actions ordinaires de Green 2 Blue Energy Corp. ont ete approuvees pour inscription a la cote du CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur thecse.com a la date de negociation.

Green 2 Blue Energy Corp. (G2BE) se concentre sur la production de granules de bois residentiels et commerciaux en Europe. Toutes les granules sont fabriquees a partir de residus de sciure et de dechets de bois. G2BE est en mesure de fournir un carburant plus propre et renouvelable aux centrales electriques europeennes qui generent et fournissent de l'electricite, tout en respectant les objectifs de l'entreprise pour reduire leur empreinte carbone.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: Green 2 Blue Energy Corp. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): GTBE ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and 65 178 902 outstanding/ Titres emis et en circulation: ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for 16 396 900 issuance/ Titres reserves pour emission: ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Technology/Technologie ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 39354F 10 6 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CA 39354F 10 6 2 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: 500 ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de CDN$/ $CA negociation: ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date du debut des Le 28 decembre/December 2017 negociations : ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: N/A ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end /Cloture de l'exercice June 30/le 30 juin financier: ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc. ----------------------------------------------------------------------------

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplementaires, veuillez contacter le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel a l'adresse: Listings@thecse.com

