BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Ein weiteres deutsches Unternehmen profitiert von der Steuerreform in den USA: Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) rechnet dank der Senkung der Steuersätze mit einem einmaligen Buchgewinn von rund 200 Millionen Euro in diesem Jahr. Dieser ergebe sich insbesondere aus der Neubewertung passiver latenter Steuern, teilte das Dax -Unternehmen am Freitagabend in Bad Homburg mit.

US-Präsident Donald Trump hatte an diesem Freitag das Gesetz zur Steuerreform unterzeichnet. Kern ist eine massive Senkung der Ertragsteuer für Unternehmen von bisher 35 auf 21 Prozent. Vor FMC hatten bereits die deutschen Autobauer Daimler und BMW mitgeteilt, dass sie mit milliardenschweren Steuererträgen rechnen./men/ck

ISIN DE0005785802

AXC0279 2017-12-22/21:45