IRW-PRESS: Quantum Cobalt Corp.: Quantum beginnt mit der Planung eines Programms zur Evaluierung des Potenzials und der Verarbeitungsvarianten von Abraumgestein aus der historischen Erschließung der Mine Nipissing Lorrain

Quantum beginnt mit der Planung eines Programms zur Evaluierung des Potenzials und der Verarbeitungsvarianten von Abraumgestein aus der historischen Erschließung der Mine Nipissing Lorrain

Vancouver, British Columbia - CNW - Quantum Cobalt Corp. (CSE: QBOT; OTC: BRVVF; FRA: 23B) (Quantum oder das Unternehmen) möchte bekannt geben, dass derzeit ein vorläufiges Programm für das Kobalt-Silber-Nickel-Konzessionsgebiet mit der Mine Nipissing Lorrain (zusammen das Konzessionsgebiet Nipissing Lorrain oder Konzessionsgebiet) in Planung ist, die sich auf die Probenahme und Bestimmung des potenziellen Volumens, Gehalts und der Rückgewinnung der Abraumhalde aus den historische Untertagebauarbeiten konzentrieren ("Erschliessungshalde"). Das Unternehmen beabsichtigt, diese Informationen zur Erstellung einer Mineralressourcenschätzung (gemäß CIM-Definitionen) zu verwenden und beabsichtigt derzeit nicht, PEA, PFS oder FS auf SEDAR zu vervollständigen oder zu archivieren. Daher ist das Unternehmen nicht in der Lage, Ergebnisse von Verarbeitungsoptionen offenzulegen.

Im Rahmen des Programms, das sich derzeit in einer ersten Planungsphase befindet, werden voraussichtlich RC-Bohrungen im engmaschigen Raster niedergebracht, um repräsentative Proben entnehmen und die Ausmaße der Abraumhalde erfassen zu können. Die entnommenen Proben werden analysiert, um Einblicke in die Verteilung der Mineralisierung und Geometrie der Berge zu gewinnen. Ausgewählte Referenzproben werden einem Flotationsverfahren unterzogen, um die mögliche Ausbeute von Kobalt und die Arsenkonzentration zu bestimmen. Die Genehmigung für diese Arbeiten wurde noch nicht eingeholt.

Im Zuge der vor kurzem abgeschlossenen ersten Explorationsphase wurden Stichproben aus dem Abraumgestein der Halde gewonnen, die während der historischen Erschließungsarbeiten im Bereich des Erzgang Staples angehäuft worden war. Der durchschnittliche Kobaltgehalt der 15 im Vorfeld aus der Halde gewonnenen und analysierten Proben lag bei über 2,33 %. Die Stichproben wurden vorsichtig ausgewählt und lassen nicht zwingend Rückschlüsse auf die Mineralisierung des Konzessionsgebiets zu.

Über das Kobaltprojekt Nipissing Lorrain

Standort Das Kobaltkonzessionsgebiet Nipissing Lorrain befindet sich 26 Kilometer südöstlich der Stadt Cobalt, in der Nähe der Ostgrenze von Ontario. Cobalt ist das Zentrum des früheren Kobaltabbaus in Ontario. Die Region ist bergbaufreundlich und weist eine reichhaltige Geschichte einer Kobalt- und Silberproduktion auf.

Status und Beschaffenheit des Konzessionsgebiets Das Konzessionsgebiet umfasst 29 Schürfrechteeinheiten mit einer Größe von etwa 464 Hektar.

Zugang und Infrastruktur Das Konzessionsgebiet ist über eine Straße zugänglich und 26 Kilometer von Cobalt entfernt. Folgen Sie von Norden aus der Schnellstraße 567 zum Silberzentrum. Biegen Sie nach 26,85 Kilometern nach links ab und fahren Sie weitere 4,35 Kilometer. Mineralisierung Im Konzessionsgebiet gibt es Kobalt-, Silber- und Nickelmineralisierungen in zahlreichen Bruchzonen und Erzgängen. Die Mineralisierung steht mit Kalziterzgängen in unmittelbarer Nähe von Diabaslagergängen in Zusammenhang. Die Mineralisierung kommt als Kobalt, Eisen, Nickel, Silberglanz, Nickelin und natives Silber vor. Geschichte Seit 1925 werden im Konzessionsgebiet sporadische Abbau- und Explorationsarbeiten durchgeführt. Die ersten Schächte wurden 1925 von Nipissing Mining Co. Ltd. in den Erzgang Staples abgesenkt. Der Untertagebau wurde mit zahlreichen Schächten und bis zu fünf verschiedenen erschlossenen Abbauebenen bis zum Jahr 1940 fortgesetzt. Die gesamte gemeldete Produktion beläuft sich auf 2.507 Kilogramm Kobalt, 1.597 Kilogramm Nickel und 10.886 Kilogramm Silber von 122 Tonnen. Zwischen 1961 und 1967 wurden weitere Explorations-, Probennahme- und geophysikalische Programme durchgeführt. Seither wurden 1982 und 1994 Großprobennahmen beim Endmaterial des Erzgangs Staples entnommen. Die Gehalte der Großprobennahmen variieren zwischen 0,05 und 1,25 Unzen Silber pro Tonne (bei einer 20-Pfund-Probe). Diese Informationen stammen vom Mineral Deposit Inventory for Ontario (MDI31M03NW00011).

Qualifizierter Sachverständiger

Graham Davidson, P.Geol, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und freigegeben.

QUANTUM COBALT CORP.

Greg Burns _______________________ Greg Burns, Director Kontaktdaten: 800 - 1199 West Hastings Street Vancouver, British Columbia V6E 3T5 Tel.: 604.283.1722 / Fax: 1.888.241.5996

Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Alle Aussagen in dieser Meldung - mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten -, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, welche von Quantum Cobalt Corp. das Unternehmen) erwartet werden, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41912 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41912&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74766 R1091

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA74766R1091

AXC0286 2017-12-22/22:22