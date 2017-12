Germantown, Maryland und Hilden, Deutschland (ots) - QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gibt bekannt, dass QIAGEN - hauptsächlich infolge der neuen US-Steuergesetzgebung - für das vierte Quartal 2017 eine Belastung des Konzern- Ergebnisses nach Steuern in Höhe von ca. 110-120 Mio. US-Dollar (ca. 0,47-0,52 US-Dollar pro Aktie) und für das Jahr 2018 zusätzlich eine Belastung nach Steuern in Höhe von ca. 7 Mio. US-Dollar (ca. 0,03 US-Dollar pro Aktie) einplant.



Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier:



http://ots.de/LJV9V



OTS: Qiagen N.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76066 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76066.rss2 ISIN: NL0012169213



Pressekontakt: QIAGEN Investor Relations Public Relations John Gilardi +49 2103 29 11711



Dr. Thomas Theuringer +49 2103 29 11826 e-mail: ir@QIAGEN.com e-mail: pr@QIAGEN.com