20.000 Dollar am Sonntag, 15.000 am Donnerstag, 12.000 am Freitag: Der rasante Kurssturz beim Bitcoin hat zuletzt für neue Kritik gesorgt. Am Samstag konnte sich der Kurs der Digitalwährung wieder stabilisieren.

Nach dem rasanten Kurssturz der vergangenen Tage hat sich der Bitcoin-Kurs am Samstag stabilisiert. Der Kurs pendelte im Tagesverlauf um die Marke von 14.000 Dollar, ehe es am Nachmittag sogar über 15.000 Dollar ging. Experten hatten zunächst befürchtet, dass sich der Verfall weiter fortsetzen könnte.

Der Bitcoin hatte am Sonntag erstmals die Grenze von 20.000 Dollar passiert, in der Folge jedoch ...

