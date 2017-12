Liebe Leser,

E&Z setzte in der ersten Jahreshälfte mit 64,8 Mio € 8% mehr um, als in der Vorjahresperiode. Der Gewinn wurde auf 9,7 Mio € verdoppelt. Für den Gewinnsprung sorgte vor allem der Verkauf der Zyklotronsparte an die britische Alliance Medical für 12,2 Mio €. Die Umstrukturierung wird voran getrieben. Mit dem Kauf der Gamma-Service-Gruppe für 5,8 Mio € will man sich weiter auf das Kerngeschäft Isotope konzentrieren. Das Unternehmen entwickelt und produziert Anlagen zur Gamma-Bestrahlung ... (Volker Gelfarth)

