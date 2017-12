Liene Leser,

Sonova hat überzeugende Ergebnisse für 2016 geliefert. Die Umsatzentwicklung erfüllt mit einem Plus von 15,6% auf 2,4 Mrd SFr unsere Erwartungen. Das Wachstum wurde besonders durch die hohe Nachfrage in der Absatzregion EMEA angefacht. Die anderen Regionen blieben weit abgeschlagen. Der Gewinn stieg lediglich um 3,6% auf 349 Mio SFr. Primär sind deutlich gestiegene Personal- und Werbekosten für den unterproportionalen Gewinnanstieg verantwortlich. Nach 6 Jahren in der Position ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...