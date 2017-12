Liebe Leser,

ATOSS hat die dynamische Entwicklung aus dem 1. Quartal fortgesetzt und den Umsatz im 1. Halbjahr um 10,8% auf 26,5 Mio € gesteigert. Wachstumstreiber waren die Softwarelizenzen mit einem Plus von 16%. Auch die seit Jahren konstant positive Entwicklung bei der Softwarewartung wurde erfolgreich ausgebaut. Hier stieg der Umsatz um 9% auf 9,7 Mio €. Damit erreichten die Softwareumsätze insgesamt einen Anteil am Umsatz von 59%. In der Beratung konnte ATOSS - getragen von der erfreulich ... (Volker Gelfarth)

