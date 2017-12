Liebe Leser,

die Nordex-Aktie notiert am Freitagnachmittag leicht im Minus von 2,32 %. Zwischenzeitig konnte am Montag ein Plus von 1,65 % erzielt werden, doch die Aktie drehte ziemlich früh und erholte sich erst am Donnerstag wieder leicht. In den letzten sechs Wochen steht dennoch ein Plus von 18,26 % zu Buche. Das Plus repräsentiert die Erholung, die sich jedoch aus charttechnischer Sicht immer noch innerhalb des sekundären Abwärtstrends befindet. Wie der Chart auf Wochenkerzenbasis ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...