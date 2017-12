Liebe Leser,

Porsche konnte in der zurückliegenden Woche keine neuen Bestmarken einfahren, allerdings ein wichtiges Signal im Kampf um den Angriff auf ganz neue Rekorde setzen. Chartanalysten schreiben dem Autokonzern mittlerweile die Chance zu, sogar um über 20 % nach oben zu klettern - und dies in vergleichsweise kurzer Zeit. Im Einzelnen: Die Aktie von Porsche befindet sich in einem übergeordneten langfristigen Aufwärtstrend. Die Signale sind gerade aus charttechnischer Sicht sehr stark, ... (Frank Holbaum)

