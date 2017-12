Liebe Leser,

nach den exzellenten Ergebnissen für 2016 stellte Lenzing das beste Halbjahr in der Unternehmensgeschichte vor. Der Umsatz kletterte um 11,0% auf 1,15 Mrd €, während der Gewinn um 58,9% auf 150,3 Mio € zulegte. Ausschlaggebend waren eine hohe Kapazitätsauslastung und höhere Verkaufspreise. Um an die guten Ergebnisse anzuschließen, will Lenzing in den nächsten Jahren in neue Standorte in Thailand, USA, aber auch im Burgenland (Österreich) investieren. Die Standorte sollen mit ... (Volker Gelfarth)

