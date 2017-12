FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 8. Januar:

DIENSTAG, DEN 26. DEZEMBER 2017

TERMINE KONJUNKTUR 00:30 J: Arbeitslosenzahlen 11/17

00:30 J: Verbraucherpreise landesweit 12/17, Tokio 12/17 00:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 30./31.10.17 15:00 USA: Case-Shiller-Index 10/17

HINWEIS 2. Feiertag "Weihnachten"

Börsen in Frankfurt, London, Budapest, Hongkong, Madrid, Mailand, Prag, Rom, Wien, Warschau und Zürich geschlossen Börsen in New York, Japan, Südkorea und Russland geöffnet

MITTWOCH, DEN 27. DEZEMBER 2017

TERMINE KONJUNKTUR D: Institut der deutschen Wirtschaft: Konjunkturumfrage "Wirtschaft geht mit Zuversicht ins neue Jahr". Köln

06:00 J: Wohnungsbaubeginne 11/17 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 11/17 10:00 CH: CS-CFA Index 12/17 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/17 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/17 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 11/17

SONSTIGE TERMINE D: Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC) (bis 30.12.), Leipzig

DONNERSTAG, DEN 28. DEZEMBER 2017

TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Einzelhandel 11/17

00:50 J: Industrieproduktion 11/17 (vorläufig) 10:00 EU: EZB Wirtschaftsbericht 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 11/17 (vorläufig) 15:45 USA: PMI Chicago 12/17 17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Pk mit dem neuen Präsidenten des Deutschen Städtetags, Markus Lewe (ab 1.1.2018) zu den Erwartungen der Städte für 2018, Berlin 11:00 D: PK des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) zum Thema "Wie sieht der deutsche Mittelstand die Wirtschaft 2018?", Berlin D: Fortsetzung Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Leipzig

FREITAG, DEN 29. DEZEMBER 2017

TERMINE KONJUNKTUR 09:00 E: Verbraucherpreise 12/17 (vorläufig) 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 12/17 10:00 EU: Geldmenge M3 11/17 10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 12/17 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 12/17

12:00 P: Industrieproduktion 11/17 12:00 P: Einzelhandelsumsatz 11/17

14:00 D: Verbraucherpreise 12/17 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE D: Fortsetzung Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Leipzig

HINWEIS D: Verkürzter Handel bis 14:00 h GB: Verkürzter Handel bis 13:30 h

USA: Verkürzter Handel am US-Anleihemarkt bis 20:00 h

MONTAG, DEN 1. JANUAR 2018

HINWEIS

Feiertag "Neujahr" - Börsen weltweit geschlossen

DIENSTAG, DEN 2. JANUAR 2018

TERMINE KONJUNKTUR 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/17 09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/17 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/17 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/17 (2. Veröffentlichung) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/17 (2. Veröffentlichung) 10:00 GR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/17 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/17 (2. Veröffentlichung) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/17 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/17 (2. Veröffentlichung)

HINWEIS J / A / RU: Feiertag, Börsen geschlossen

MITTWOCH, DEN 3. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Grenke Neugeschäft 2017 USA: Pkw-Absatz 12/17 TERMINE KONJUNKTUR 09:00 E: Arbeitslosenzahlen 12/17 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 12/17 10:30 P: Verbrauchervertrauen 12/17

10:30 D: Wirtschaftspolitischer Ausblick 2018 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung 16:00 USA: Bauausgaben 11/17 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 12/17 20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 12./13.12.17

HINWEIS J: Feiertag, Börse geschlossen

DONNERSTAG, DEN 4. JANUAR 2018

TERMINE KONJUNKTUR 01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/17 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 12/17 09:15 E: PMI Dienste 12/17 09:45 I: PMI Dienste 12/17

09:50 F: PMI Dienste 12/17 (2. Veröffentlichung) 09:55 D: PMI Dienste 12/17 (2. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Dienste 12/17 (2. Veröffentlichung)

10:30 GB: PMI Dienste 12/17 14:00 USA: Monsanto Q1-Zahlen 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 12/17

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Markit PMI Dienste 12/17 (endgültig) 17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE BG: Bulgarien eröffnet offiziell seine EU-Ratspräsidentschaft

FREITAG, DEN 5. JANUAR 2018

TERMINE KONJUNKTUR 01:30 J: PMI Dienste 12/17 08:45 F: Verbraucherpreise 12/17 08:45 F: Verbrauchervertrauen 12/17 11:00 EU: Erzeugerpreise 11/17

11:00 EU: Verbraucherpreise 12/17 (vorläufig) 11:00 I: Verbraucherpreise 12717 (vorläufig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/17 14:30 USA: Handelsbilanz 11/17

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/17 16:00 USA: ISM-Index Dienste 12/17 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/17 16:15 USA: Fed-Präsident von Philadelphia, Harker, hält Rede in Philadelphia 16:15 USA: Fed-Präsidentin von Cleveland, Mester, hält Rede in Philadelphia

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Pk Flughafengesellschaft und Easyjet zu Erstflug ab Berlin-Tegel mit Easyjet-Europachef Thomas Haagensen und Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup, Berlin 11:00 D: Pk Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie (vti), Leipzig USA: Jahreskonferenz der American Economic Association (AEA), Philadelphia (bis 07.01.2018)

MONTAG, DEN 8. JANUAR 2018

TERMINE KONJUNKTUR 08:00 D: Auftragseingang Industrie 11/17 10:30 EU: Sentix-Investorvertrauen 01/18 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 12/17 (endgültig)

11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 11/17 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 12/17

18:40 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede in Atlanta

SONSTIGE TERMINE EU: Ende der EU-Prüffrist für die Monsanto-Übernahme durch Bayer

