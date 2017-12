Liebe Leser,

Symrise hat sich in den ersten 9 Monaten solide entwickelt. Der Wachstumskurs konnte problemlos fortgesetzt werden. Der Umsatz stieg um 3,9% auf rund 2,3 Mrd €. Besonders gut haben sich die Geschäfte in Lateinamerika entwickelt. Hier stieg der Umsatz um 8,7% auf 291 Mio €. Aber auch in Europa konnte das Wachstum weiter beschleunigt werden. Etwas enttäuschend war nur die Entwicklung in Asien. Hier lag das Umsatzplus bei weniger als 1%. Noch schlechter lief es nur in Nordamerika. ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...