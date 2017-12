Liebe Leser,

Tapestry hat im Sommer das New Yorker Label Kate Spade für 2,4 Mrd $ übernommen. Durch die Übernahme hat sich Tapestry endgültig von einem Mono-Brand zu einem Multi-Brand-Konzern mit den Marken Coach, Stuart Weitzman und Kate Spade entwickelt. Die Wandlung findet in der Änderung des Namens (Tapestry) ihren Ausdruck. Der gemeinsame Nenner der 3 Marken ist ihr Ursprung in New York. Die selbst gesteckten Ziele für 2017 hinsichtlich Umsatz und operativer Marge wurden leicht verfehlt.

