Die Stichwahl um das Präsidentenamt in Liberia läuft. Der Nachfolger von Amtsinhaberin Sirleaf tritt ein schwieriges Erbe an. Im Rennen sind der frühere Fußballstar Weah und Vizepräsident Boakai.

In Liberia haben die Menschen am Dienstag in einer Stichwahl über einen Nachfolger für Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf entschieden. Dabei traten der ehemalige Fußballstar George Weah und Vizepräsident Joseph Boakai gegeneinander an. Es ist das erste Mal seit mehr als 70 Jahren, dass eine demokratisch gewählte Regierung in dem westafrikanischen Land die Macht an eine andere abgeben wird. Amtsinhaberin Sirleaf, die erste Präsidentin Afrikas und Friedensnobelpreisträgerin des Jahres 2011, durfte nicht wieder antreten.

Die 5390 Wahllokale im ganzen Land sollten bis 19.00 Uhr geöffnet bleiben. Im Township New Georgia westlich der Hauptstadt Monrovia stellten sich die ersten Menschen bereits vor Tagesanbruch an ...

