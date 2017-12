Liebe Leser,

Fielmann konnte den Umsatz in den ersten 9 Monaten um 5% auf 1.059,9 Mio € steigern. Der Gewinn wuchs sogar um 7,1% auf 141,8 Mio €. Dieses Gewinnwachstum überrascht um so mehr, weil Fielmann aktuell viel Kapital für Investitionen aufbringt. In den ersten 9 Monaten wurden 40,8 Mio € in die Expansion investiert. Damit gab das Unternehmen bereits mehr für Investitionen aus, als im gesamten Vorjahr. Das Wachstum des Unternehmens bringt eine massive Nachfrage nach qualifizierten ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...