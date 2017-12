Liebe Leser,

Luxottica hatte im 3. Quartal unter widrigen Wetterphänomenen zu leiden. Die Gruppe meldete einen Umsatzrückgang, weil die Geschäfte in Nordamerika durch die heftigen Stürme im September empfindlich beeinträchtigt wurden. Im Juli und August hatte der Konzern noch Zuwächse verbucht. In Florida und Puerto Rico mussten die Geschäfte zeitweise geschlossen werden; die meisten davon für mehr als eine Woche. So sanken die Einzelhandelsumsätze in Nordamerika um 9,7% (währungsbereinigt ... (Volker Gelfarth)

