Berlin (ots) - Der DGB-Landesvorsitzende in Sachsen, Markus Schlimbach, sieht Möglichkeiten für ein neues konstruktives Verhältnis der Gewerkschaften zur Landesregierung unter dem neuen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. "Wir hoffen auf eine andere Herangehensweise an Arbeitnehmerfragen als bei seinen Vorgängern", sagte Schlimbach in einem Interview der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe). Der CDU-Politiker Kretschmer habe offenbar, auch durch seine Erfahrungen als Abgeordneter in Berlin, eine andere Einstellung zu den Gewerkschaften als alle seine Amtsvorgänger in Sachsen und scheine zu wissen, dass Gewerkschaften ein "Teil der sozialen Marktwirtschaft sind, auf den es Rücksicht zu nehmen gilt". Erfreut habe man zur Kenntnis genommen, dass Kretschmer ein Treffen mit Siemens-Chef Joe Kaeser in der vergangenen Woche in München "nicht nur als persönlichen Erfolg verkaufte, sondern den Druck von Betriebsräten und Gewerkschaften mit dafür verantwortlich gemacht hat, dass der Konzern jetzt zu Gesprächen bereit ist". Schlimbach zeigte sich hoffnungsvoll, dass die Beschlüsse zur Schließung der Siemens-Standorte in Sachsen nicht endgültig sind. "Es bewegt sich etwas, das merkt man."



