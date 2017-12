The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA HAE1 XFRA DE000A0EQVT2 HAEMATO AG WND.GEN.1 UNB. BD00 BON EUR N

CA ZM9E XFRA DE000A0MZC31 PCC SE INH.GEN.GEK.12/17 BD00 BON EUR N

CA EKTB XFRA DE000A1TM219 ENERGIEKONTOR ANL.13/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4ZT1 HSH NORDBANK SOM 15/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA US912828N555 US TREASURY 2017 BD00 BON USD N

CA 00BA XFRA USU01259AA56 ALBERT./S./N.A./AL. 16/24 BD00 BON USD N

CA XFRA US912828PN44 US TREASURY 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0159056208 RBS CAP.TRUST 02/UND. BD01 BON USD N

CA 9SXA XFRA US81618TAA88 SELECT INC. REIT 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US912796RK76 US TREASURY BILL 01/02/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828UE89 US TREASURY 2017 BD02 BON USD N

CA 2ABH XFRA DE000A1EV824 ALPHA-B HLDG WLD.10/18 BD03 BON EUR N

CA KD9 XFRA CA4891651008 KENNADY DIAMONDS INC. EQ00 EQU EUR N

CA KFSN XFRA CA4969042023 KINGSW.FIN.SRVCS INC. NEW EQ00 EQU EUR N

CA 64T XFRA CA86221R1029 STORM RES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 1SX1 XFRA CA86271T2065 STRATA-X ENERGY LTD EQ00 EQU EUR N

CA TVP XFRA CA8729171097 TVI PAC. INC. EQ00 EQU EUR N

CA MU4 XFRA DE000A0MSEQ3 M4E AG INH. O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA IQX XFRA GB0009619924 IQE PLC LS-,01 EQ00 EQU EUR N

CA XFRA FR0011321330 UNIBAIL-ROD.SE 12-18 CV EQ01 EQU EUR N

CA DUB1 XFRA ZAE000058723 DRDGOLD LTD EQ01 EQU EUR N

CA L53 XFRA ZAE000145892 LIFE HEALTHCARE GR.HLDGS EQ01 EQU EUR N

CA A4H8 XFRA LU0206730367 PENSIONPROTECT 2017 A ND FD00 EQU EUR N