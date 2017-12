FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2MF XFRA JP3922980002 MOBILE FACTORY INC 0.123 EUR

AVJ XFRA US0303711081 AMERICAN VANGUARD DL-,10 0.013 EUR

A0T XFRA US03027X1000 AMERICAN TOWER DL -,01 0.591 EUR

G03 XFRA JP3235900002 GUNGHO ONLINE ENTMT 0.022 EUR

6CY XFRA JP3311540003 CYBERLINKS CO. LTD. 0.119 EUR

BAKA XFRA ES0113679I37 BANKINTER NOM. EO -,30 0.062 EUR

SKX XFRA JP3396210001 SKYLARK CO. LTD 0.179 EUR

N3A XFRA JP3686140009 NIPPON AQUA CO. LTD. 0.030 EUR

25E XFRA JP3167680002 ELAN CORP. 0.060 EUR

300 XFRA JP3281630008 KENEDIX INC. 0.045 EUR

TIM XFRA GB00BHD66J44 ZEAL NETWORK SE EO 1 1.000 EUR

108 XFRA JP3404200002 SUMITOMO RUBBER IND. 0.223 EUR

86S XFRA JP3746900004 SEIKO PMC CORP. 0.045 EUR

9WGA XFRA DE000A1CUAY0 WERTGRUND WOHNSELECT D 49.960 EUR

30T XFRA JP3545240008 TECHNOPRO HOLDINGS INC. 0.372 EUR

CCW XFRA JP3293200006 COCA-COLA BOTTLERS JAPAN 0.164 EUR

I4L XFRA IL0010818685 ITURAN LOCAT.+CONTR. IS 1 0.202 EUR