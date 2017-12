Nach der Weihnachtspause wird der Dax zum Start in die verkürzte Börsenwoche am Mittwoch kaum verändert erwartet. Am vergangenen Freitag hatte er 0,3 Prozent im Minus bei 13.072,79 Punkten geschlossen. Dabei hatte etwa mehr Unsicherheit nach der Wahl in Katalonien eine Rolle gespielt.

Den vollständigen Artikel lesen ...