In dem Rekordjahr 2007 markierte das Papier des Dieselmotorenherstellers Deutz ein Verlaufshoch bei 12,17 Euro und drehte nach einem Doppeltop in diesem Bereich anschließend zur Unterseite ab. Verstärkt wurde der Abverkauf nur wenig später durch die einsetzende Krise und drückte die Notierungen auf ein Niveau von gerade einmal 1,56 Euro abwärts. Von da an startete eine mehrjährige Seitwärtsphase zwischen 3,00 und rund 8,00 Euro, die noch bis heute andauert. Obwohl seit Anfang 2017 ein Kursgewinn von knapp 50 Prozent in der Aktie vorliegt, scheinen Anleger wieder vermehrt Interesse zu bekunden und könnten sehr bald zu einem größeren Kaufsignal in der Aktie führen. Für 2018 deutet sich aus dem vorliegenden Setup daher ein vielversprechender Rally-Kandidat ab.

Ausbruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...