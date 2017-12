Führungswechsel: Klaus M. Pinter wird Alleinvorstand der Lloyd Fonds AG

- Aufsichtsrat und Dr. Torsten Teichert einigen sich auf Beendigung der Zusammenarbeit

- Neue, innovative Investmentprodukte in den Kernkompetenzen in 2018 - Jens Birkmann zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt

Hamburg, 27. Dezember 2017. Klaus M. Pinter wird mit Wirkung zum 1. Januar 2018 die Leitung der Lloyd Fonds AG als alleiniger Vorstand übernehmen. Wie der Investment- und Assetmanager mitteilte, wird Pinter in dieser Funktion neben seinen bisherigen Tätigkeiten insbesondere den Finanzbereich, die Unternehmenskommunikation und die Strategie des Unternehmens verantworten.

Der Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG hat sich mit dem bisherigen Vorstandsvorsitzenden Dr. Torsten Teichert einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung der Vorstandstätigkeit mit Wirkung zum 31. Dezember 2017 verständigt.

Vorstand und Aufsichtsrat danken Dr. Torsten Teichert für seine über 17-jährige engagierte Arbeit. "Dr. Torsten Teichert prägte die Lloyd Fonds AG wie kein Zweiter. Er hat das Unternehmen sicher durch Krisenzeiten gesteuert und mit AMA Capital Partners vor sechs Jahren einen starken strategischen Partner ins Boot geholt. Im Namen des gesamten Aufsichtsrates danke ich ihm, auch persönlich, sehr herzlich für sein langjähriges und unermüdliches Engagement", betont der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Stefan Rindfleisch. "Wir wünschen Dr. Teichert für die Zukunft alles Gute. Die Führung der Lloyd Fonds AG liegt nun allein in den Händen von Klaus Pinter, einem ausgewiesenen Investmentexperten. Wir kennen und schätzen Klaus Pinter aus der bisherigen guten Zusammenarbeit und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zukunft des Unternehmens unter seiner Leitung."

Neue Produkte ab 1. Quartal 2018 im Vertrieb

"Wir haben in den letzten Monaten intensiv an unseren strategischen Zukunftsprojekten gearbeitet", sagt Klaus M. Pinter. "In Zukunft werden wir Lloyd Fonds auf Basis der Kernkompetenzen in den Bereichen Schifffahrt, Immobilien und Logistik weiterentwickeln und modernisieren. Im neuen Jahr wollen wir den Vertrieb des offenen Immobilienfonds LLOYD WOHNWERT starten. Darüber hinaus stehen wir unter anderem kurz vor der Finalisierung eines Aktienfonds, der in die Bereiche Transport, Infrastruktur, Logistik und Zukunftstechnologien investieren wird. Weitere innovative Investmentprodukte befinden sich in verschiedenen Stadien der Entwicklung".

Jens Birkmann zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats ernannt

Der Aufsichtsrat hat Jens Birkmann mit Wirkung zum 15. Dezember 2017 zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden ernannt. Birkmann ist Managing Director von AMA Capital Partners und seit 2011 Mitglied des Aufsichtsrats der Lloyd Fonds AG. Dr. Thomas Duhnkrack hatte sein Amt als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender in der Aufsichtsratssitzung am 10. Dezember 2017 niedergelegt. Der Aufsichtsrat dankt Dr. Duhnkrack ausdrücklich für seine langjährige, gute Arbeit und sein großes persönliches Engagement im Aufsichtsrat.

Die Lloyd Fonds AG gehört zu den etabliertesten Investment- und Assetmanagern für Sachwertinvestments in Deutschland. Bisher hat das Hamburger Unternehmen Investments mit einem Volumen von rund 5 Milliarden Euro finanziert. Über 53.000 private und institutionelle Anleger haben rund zwei Milliarden Euro Eigenkapital in die über 100 Fonds investiert. Lloyd Fonds ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A12UP2, ISIN DE000A12UP29). Schwerpunkt der Investments sind die Bereiche Immobilien und Schifffahrt.

